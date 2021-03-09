أحمد موسى يطالب بتكريم سيدة فيديو المعادي: شجاعة واجهت الوحش المتحرش



وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذه السيدة هي بطلة اليوم العالمي للمرأة، لافتا إلى أنها فتاة مصرية شابة وشجاعة أتمنى تكريمها لأنها تستحق هذا، مردفا «شكرا لحضرتك وأحييكي على الهواء لأنك بطلة بجد أوقفتي جريمة كبيرة».



واستكمل الإعلامي أحمد موسى، أنه لولا الكاميرا ما كان أحد ليصدق هذه الجريمة، وكانت ستمر دون ان يسمع عنها ولكنها باتت ملء السمع والبصر، مردفًا «أطالب مجلس النواب بتعديل التشريعات الخاصة بالتحرش».



واختتم موسى، أن المتهم غير ملابسه وحاول أن يغير من شكله حتى لا يتعرف عليه أحد ولكن رجال الأمن توصلوا له ووضعوا الكلابش في يده وذهب للنيابة حتى يحصل على عقابه الذي يستحقه إلى جانب العار الذي يلاحقه.



أشاد الإعلامي أحمد موسى، بالسيدة التي كشفت واقعة التحرش التي حدثت بطفلة في المعادي، مشيرا إلى أنها واجهت الوحش المتحرش وخرجت لمواجهته لعدم استكمال جريمته ولم تخش على نفسها.