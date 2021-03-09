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نشرة حوادث الفجر: المتحرش بطفلة المعادي إخواني
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 10:18 م
هدير حمزة
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:
يختبئ بشقة في حلوان.. التحقيقات في واقعة المتحرش بطفلة المعادي
كشفت تحقيقات نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، في واقعة قيام محاسب باستدراج طفلة ومحاولة التعدي عليها جنسيا بأحدي العقارات بميدان الحرية بالمعادي، أنه عقب انتشار الفيديو الذي لاقي استياء عدد كبير من المواطنين قام المتهم بالهروب إلي إحدي الشقق السكنية بمدينة حلوان وتم ضبطه. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
الضفادع البشرية تواصل البحث عن جثة الطفلة مودة في ترعة المويوطية
تكثف أجهزة الأمن بالجيزة من جهودها، للعثور على جثة الرضيعة مودة التي تخلصت منها والدتها بإلقائها بترعة المريوطية. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
المتحرش بطفلة المعادي إخواني
تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ عاجل الي المستشار حمادة الصاوي النائب العام ضد المتحرش بالطفلة الصغيرة بالمعادي. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
بشتري منها كل يوم.. اعترافات المتهم بالتحرش بطفلة المعادي
اعترف المتهم أمام النيابة باعترافات تفصيلية حيث قال أنه متزوج ولديه طفلين يدعي جودي وياسين وانه انفصل مؤخرا عن زوجته لوجود خلفات زوجية بينهم. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
يختبئ بشقة في حلوان.. التحقيقات في واقعة المتحرش بطفلة المعادي
كشفت تحقيقات نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، في واقعة قيام محاسب باستدراج طفلة ومحاولة التعدي عليها جنسيا بأحدي العقارات بميدان الحرية بالمعادي، أنه عقب انتشار الفيديو الذي لاقي استياء عدد كبير من المواطنين قام المتهم بالهروب إلي إحدي الشقق السكنية بمدينة حلوان وتم ضبطه. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
الضفادع البشرية تواصل البحث عن جثة الطفلة مودة في ترعة المويوطية
تكثف أجهزة الأمن بالجيزة من جهودها، للعثور على جثة الرضيعة مودة التي تخلصت منها والدتها بإلقائها بترعة المريوطية. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
المتحرش بطفلة المعادي إخواني
تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ عاجل الي المستشار حمادة الصاوي النائب العام ضد المتحرش بالطفلة الصغيرة بالمعادي. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
بشتري منها كل يوم.. اعترافات المتهم بالتحرش بطفلة المعادي
اعترف المتهم أمام النيابة باعترافات تفصيلية حيث قال أنه متزوج ولديه طفلين يدعي جودي وياسين وانه انفصل مؤخرا عن زوجته لوجود خلفات زوجية بينهم. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
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