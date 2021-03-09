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نيابة طوخ تحجز مديرة التنظيم بمدينة قها

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 10:18 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أمر طاهر غنيم، مدير نيابة طوخ، بحجز مديرة التنظيم بمدينة قها، للعرض باكر على النيابة العامة، لحين ورود تحريات مباحث الأموال العامة.

كانت مباحث الأموال العامة حققت في تقدم مجموعة من المواطنيين ببلاغات بتضررهم من مديرية التنظيم، التي وافقت على بناء العديد من الأبراج بمدينة طوخ، فيما وصفوه بالمخالفات وعدم الالتزام بالقوانيين، الأمر الذي سبب في انتشار الأبراج بالمدينة.

أوضحت التحقيقات أن المهندسة جرى تثبيتها في ٢٠١٧ على الصناديق الشخصية، وكانت قائمة بأعمال مديرة التنظيم بمجلس مدينة طوخ حتى ٣١ يناير الماضي حتى جرى انتدابها بمجلس مدينة قها ووجدت التحقيقات مخالفات عن تراخيص أرقام ٣١٨ و٢٠٩.

وجرى توجيه تهم لها، منها تسهيل استيلاء على أملاك الدولة من أجل التربح للغير والتربح لنفسها، وتزوير في المحررات الرسميه منها أو من الآخرين وتم القبض عليها صباح اليوم الثلاثاء، وجرى تحرير محضر برقم ٥٧٩٤ جنح طوخ.

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