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خبير سياسي: من مصلحة إيران العودة إلى الاتفاق النووي (فيديو)

الأربعاء 10/مارس/2021 - 05:30 ص
علم إيران
علم إيران
أمنية فوزي
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قال سعيد عريقات، المحلل السياسي، إنه من مصلحة إيران العودة إلى الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة الأمريكية لتخفيف الضائقة المالية عليها، مشيرا إلى أن الخيارات جميعها مطروحة بما فيها الخيار العسكري.

وأضاف، المحلل السياسي، في حديثه لقناة "الغد"، أن الولايات المتحدة الأمريكية، تملك من القوة لاستخدام كافة الخيارات منها العسكرية، موضحا أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وطاقمه بالكامل لا يشجعون الخيار العسكري أو اللجوء إليها مستقبلا.

وأشار إلى أن طهران لها الحق فيما تقوله بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي من قامت بالانسحاب وتناقض العهد في الاتفاق النووي خلال ولاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مؤكد أن إيران أكدت أنها قدمت كل ما تستطيع خلال عمليات التفاوض.

وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تتراجع طهران عما تقوم به للتفكير في العودة للتفاوض وهو من مصلحة طهران لرفع العقوبات الاقتصادية عليها وهو ما تشعر به الآن من قيود، من ضمن هذه الخطوات إيقاف عمليات تخصيب اليورانيوم لطهران بعد أن وصل لـ20%، ثم العودة لطاولة المفاوضات وخدمة الطرفين.

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