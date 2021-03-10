خبير سياسي: من مصلحة إيران العودة إلى الاتفاق النووي (فيديو)

قال سعيد عريقات، المحلل السياسي، إنه من مصلحة إيران العودة إلى الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة الأمريكية لتخفيف الضائقة المالية عليها، مشيرا إلى أن الخيارات جميعها مطروحة بما فيها الخيار العسكري.





وأضاف، المحلل السياسي، في حديثه لقناة "الغد"، أن الولايات المتحدة الأمريكية، تملك من القوة لاستخدام كافة الخيارات منها العسكرية، موضحا أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وطاقمه بالكامل لا يشجعون الخيار العسكري أو اللجوء إليها مستقبلا.





وأشار إلى أن طهران لها الحق فيما تقوله بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي من قامت بالانسحاب وتناقض العهد في الاتفاق النووي خلال ولاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مؤكد أن إيران أكدت أنها قدمت كل ما تستطيع خلال عمليات التفاوض.



