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"معلومات الطاقة" ترفع توقعاتها لأسعار النفط خلال الفترة المقبلة

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 10:20 م
بوابة الفجر
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قالت إدارة معلومات الطاقة في تقرير صادر اليوم الثلاثاء، إنها رفعت توقعاتها لسعر خام "نايمكس" إلى 57.24 دولارًا للبرميل في العام الحالي، بزيادة 14 بالمائة عن توقعات يناير .

وتتوقع الإدارة الأمريكية أن يبلغ متوسط سعر خام "نايمكس" في عام 2022 نحو  54.75 دولار للبرميل، بزيادة 6.2 بالمائة عن التوقعات السابقة.

بالنسبة لخام "برنت"، فقد عززت إدارة معلومات الطاقة توقعات هذا العام بنسبة 14 بالمائة إلى 60.67 دولار للبرميل، وللعام المقبل بنسبة 6 بالمائة إلى 58.51 دولار.

وقالت إدارة معلومات الطاقة أيضًا إنها تتوقع أن يبلغ متوسط إنتاج النفط الأمريكي 11.15 مليون برميل يوميًا هذا العام، بزيادة 1.2 بالمائة عن التقديرات السابقة، كما رفعت توقعاتها لعام 2022 بنسبة 4.3 بالمائة إلى 12.02 مليون برميل يوميًا.

وبحلول الساعة 6:40 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل بنحو 1.4 بالمائة إلى مستوى 64.12 دولار للبرميل.

كما هبط سعر العقود المستقبلية لخام "برنت" تسليم مايو بنسبة 0.9 بالمائة إلى 67.90 دولار للبرميل.

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