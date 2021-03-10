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شاهد.. سلالة كورونا النيجيرية تضرب الولايات المتحدة ودول أوروبية
الأربعاء 10/مارس/2021 - 05:15 ص
أمنية فوزي
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أعلنت السلطات الصحية في كل من الولايات المتحدة وكندا وعدد من الدول الأوروبية عن تسجيل إصابات بسلالة كورونا "النيجيرية" المتحورة، وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن السلطات الصحية اكتشفت السلالة "النيجيرية" في عينة تم أخذها في مركز الفحص بمطار برلين.
وتناول تقرير لقناة "الغد"، عبر شاشتها، بأن سلالة كورونا النيجيرية المتحورة، تنتشر في عدد من البلدان حول العالم، كما أن السلطات الصحية في الولايات المتحدة، وكندا وعدد من الدول الأوروبية، أعلنت تسجيل إصابات بالسلالة الجديدة، المشابهة للنسخة التي تم اكتشافها في بريطانيا.
وأوضح التقرير، أن إيطاليا أعلنت أن سلالة نيجيريا مقاومة للقاحات، وقالت روسيا إن لقاحها فعالة مع هذه السلالة، كما أن بريطانيا تجري بعض التجارب على السلالة الجديدة، وأن عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم، بلغ 117 مليون حالة.
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