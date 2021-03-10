أرملة الشهيد اللواء ياسر عسر بعد تكريم السيسي: "الدولة تشعر بتضحياتهم"

وجهت صفاء سليمان، أرملة الشهيد اللواء ياسر عسر، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد تكريم زوجها اليوم خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ33 احتفالًا بيوم الشهيد.





وقالت "صفاء" في لقائها عبر سكايب مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" اليوم الثلاثاء: "هذا التكريم بيفرق معانا كثيرًا وبيحسسنا بالفخر والاعتزاز".





وأضافت: "هذا التكريم بيوصل رسالة قد ايه الشهداء بيضحوا بحياتهم علشان الناس تحس بالأمن والأمان، وأنه في حد يستاهل أنه ينول الشهادة والدولة من وراه دايمًا مكرماهم وحاسة بتضحياتهم".



