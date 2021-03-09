بالقوة الضاربة.. باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك أمام سيراميكا كيوباترا

يستضيف نادي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا في المباراة المؤجلة من مواجهات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة بطولة الدوري المصري الممتاز 2021.

يجلس الفارس الأبيض على عرش ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة من 13 مباراة حتى الآن، لكنه مهدد بقوة من غريمه التقليدي النادي الأهلي الذي يمتلك 24 نقطة من 10 مبارياتٍ فقط.

يعيش سيراميكا كليوباترا موسمًا مميزًا للغاية، فرغم أنه موسمه الأول في الدوري الممتاز، إلي أنه يحتل المركز السابع برصيد 21 نقطة، جمعهم من 14 مباراة، فاز في 5 منهم وتعادل في 6 وخسر 3 مبارياتٍ فقط.

وتقام مباراة الزمالك ونظيره سيراميكا كليوباترا، يوم الخميس القادم الموافق 11 مارس، على أرضية أستاد القاهرة الدولي.

ومن المرجح أن يخوض باتشيكو لقاء سيراميكا بتشكيل مكون كالآتي:-

في حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمود علاء – حازم امام

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي - أشرف بن شرقي– يوسف اوباما –زيزو.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري