بالقوة الضاربة.. باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك أمام سيراميكا كيوباترا
يستضيف نادي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا في المباراة المؤجلة من مواجهات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة بطولة الدوري المصري الممتاز 2021.
يجلس
الفارس الأبيض على عرش ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة من 13 مباراة حتى الآن، لكنه مهدد
بقوة من غريمه التقليدي النادي الأهلي الذي يمتلك 24 نقطة من 10 مبارياتٍ فقط.
يعيش
سيراميكا كليوباترا موسمًا مميزًا للغاية، فرغم أنه موسمه الأول في الدوري الممتاز،
إلي أنه يحتل المركز السابع برصيد 21 نقطة، جمعهم من 14 مباراة، فاز في 5 منهم وتعادل
في 6 وخسر 3 مبارياتٍ فقط.
وتقام
مباراة الزمالك ونظيره سيراميكا كليوباترا، يوم الخميس القادم الموافق 11 مارس، على
أرضية أستاد القاهرة الدولي.
ومن
المرجح أن يخوض باتشيكو لقاء سيراميكا بتشكيل مكون كالآتي:-
في حراسة
المرمى: محمود جنش
خط الدفاع
: أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمود علاء – حازم امام
خط الوسط:
طارق حامد – فرجاني ساسي - أشرف بن شرقي– يوسف اوباما –زيزو.
خط الهجوم:
سيف الدين الجزيري