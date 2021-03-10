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نائب رئيس هيئة البترول الأسبق: مصر الدولة المحورية في منطقة غاز شرق المتوسط (فيديو)

الأربعاء 10/مارس/2021 - 07:00 ص
داليا الحسين
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قال الدكتور مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن اجتماع منظمة غاز شرق المتوسط يؤكد تفعيل ميثاق المنظمة وهو ما يعني الالتزام بكافة أهداف المنظمة وتطبيق الاستراتيجيات التي تطلبها المنظمة.

وتابع "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدول الأعضاء في المنظمة يسعون إلى تحقيق أكبر استفادة للأعضاء وزيادة الإنتاج.

وأضاف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن بعض الدول اكتشفت حقول غاز طبيعي ولكن لا تستطيع استغلاله إلا بالارتباط بدولة أخرى وهو ما يستدعي التعاون والترابط بين الدول الأعضاء.

وأوضح أن مصر الدولة المحورية في منطقة غاز شرق المتوسط فهي تمتلك البنية التحتية التي تساهم في نقل الغاز للأسواق العالمية وكل الدول تسعى للتعاون مع مصر مشيرا إلى أننا نحقق دخلا اقتصاديا من المنظمة وأن تحديد سعر الغاز في المنظمة سيتم من خلال محطتي إدكو ودمياط.

وأكد أن تركيا كانت تسعى لنكوين تحالف لغاز شرق المتوسط ولكنها فشلت وفقدت دورها في المنطقة مؤكدا أن المنظمة ترحب بأعضاء جدد بشرط الالتزام بالميثاق.

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