منقذة طفلة المعادي: "اتخيلتها بنتي"

كشفت أوجيني أسامة، بطلة مشهد إنقاذ طفلة المعادي، عن تفاصيل الواقعة، قائلة: "لما شعرت بحدوث أمور مخلة من الشخص المتحرش تجاه الطفلة كل ما فكرت فيه هو إنقاذها، وتخيلت الطفلة كأنها بنتي".





وأضافت "أسامة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، تقديم الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أنها عندما واجهت المتحرش بالأمر أخبرها بأنه لم يفعل بالطفلة شيء فواجهته بالكاميرا، مثلما ظهرت صورتها وهي تشير على وجود الكاميرا.



