Advertisements

منقذة طفلة المعادي: "اتخيلتها بنتي"

الأربعاء 10/مارس/2021 - 07:16 ص
واقعة التحرش بطفلة المعادي
واقعة التحرش بطفلة المعادي
داليا الحسين
Advertisements
كشفت أوجيني أسامة، بطلة مشهد إنقاذ طفلة المعادي، عن تفاصيل الواقعة، قائلة: "لما شعرت بحدوث أمور مخلة من الشخص المتحرش تجاه الطفلة كل ما فكرت فيه هو إنقاذها، وتخيلت الطفلة كأنها بنتي".

وأضافت "أسامة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، تقديم الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أنها عندما واجهت المتحرش بالأمر أخبرها بأنه لم يفعل بالطفلة شيء فواجهته بالكاميرا، مثلما ظهرت صورتها وهي تشير على وجود الكاميرا.

وأشارت إلى أن زوجها الدكتور أسامة شجعها على نشر الفيديو وتتبع الجاني وفضحه أمام الرأي العام، مؤكدة أن الصفحة والفيديو تم حذفه بسبب بنود شركة الفيسبوك، متابعة: "كل رجال الشرطة في قسم المعادي دعموني وشجعوني وقالوا بأنهم معي وفي ظهري ضد أي تهديدات".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طفله المعادي بوابة الفجر الفجر التحرش

أخبار تهمك

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يقترب من العودة لتدريب الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. انهيار منزل مكون من 3 طوابق في الإسماعيلية (صور)

منذ ساعة و 16 دقيقة

مفاجأة في تحقيقات واقعة التحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 14 ساعة

الأموال العامة تلقي القبض على مديرة التنظيم بقها

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ارتفاع كبير في إصابات كورونا.. والصحة تعلن البيان اليومي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مصر تستعيد قطعة أثرية نادرة من كندا (صورة)

منذ حوالي 8 ساعات

بشتري منها كل يوم.. اعترافات المتهم بالتحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 12 ساعة

موسيمانى يطالب الخطيب بـ 4 صفقات نارية.. تعرف عليهم

منذ حوالي 6 ساعات

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

منذ يوم

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة الموسم

منذ حوالي 15 ساعة

أول تعليق من جد طفلة المعادي بعد القبض على المتحرش

منذ ساعة و 21 دقيقة

تشكيل برشلونة المتوقع أمام باريس سان جيرمان فى دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 30 دقيقة

مصطفى الفقي يكشف عن تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يرحب ببيع كهربا.. ونجم الزمالك البديل

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

أديب مشيدًا بالطفل المصري منقذ أتوبيس المدرسة بإيطاليا: "عمل حركة أمريكاني"

نشرة حوادث الفجر: القبض علي المتحرش بطفلة المعادي

بعد متحرش المعادي.. مدير خطة نجدة الطفل يكشف وقائع صادمة (فيديو)

خط نجدة الطفل: دور المجتمع فضح المتحرشين حتى يكونوا عبرة للآخرين

نشرة حوادث الفجر: المتحرش بطفلة المعادي إخواني

بطلة فيديو إنقاذ طفلة المعادي: لم أتردد ثانية واحدة في إيقاف المتحرش

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:31 ص

مصطفى الفقي يكشف عن تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

عاجل.. انهيار منزل مكون من 3 طوابق في الإسماعيلية (صور)

06:54 ص

أول تعليق من جد طفلة المعادي بعد القبض على المتحرش

06:49 ص

عاجل.. ارتفاع كبير في إصابات كورونا.. والصحة تعلن البيان اليومي

11:58 م

بشتري منها كل يوم.. اعترافات المتهم بالتحرش بطفلة المعادي

08:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين