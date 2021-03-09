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تشكيل لجان لمتابعة مراكز الشباب والرياضة بالإسكندرية

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 10:42 م
بوابة الفجر
فيروز حسني
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عقدت الدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة ووكيل الوزارة بالإسكندرية إجتماعًا مع مدير فرع شباب الجمرك نادية هندي، ومدير فرع المنتزة رضا صالح لإستعراض نتيجة التفتيش على الهيئات الشبابية التابعة لفروعهم وبيان اوجة القصور فى تلك الهيئات واوجه القوة وذلك لمساعدة تلك الهيئات على القيام بواجباتها.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف إن هذا يأتي الإهتمام بمراكز الشباب لما لها من دور مجتمعي هام حيث انها أصبحت مراكز خدمة مجتمعين، وفى اطار تطوير الاداء بمراكز الشباب والوصول به إلى أعلى مستوى.

وأضافت "الشريف" أن المديرية مستمرة في التطوير، وتنتهج إستراتيجية جديدة بالإسكندرية للوقوف على نقاط الضعف والقوة بالهيئات التابعة لها وذلك لمساعدة تلك الهيئات ولتحسين الأداء وقيام الهيئات بواجباتها.

وخلال الإجتماع، قدم مدير الفرع بعرض بيان تفصيلى عن كل مركز من التفتيش المالى والادارى وانضباط العاملين ومدى تنفيذ الخطة والإجراءات الاحترازية.

وعقب الاجتماع، عقب مديرى الادارات الموجودة على ما جاء فى بيان مديرى الفروع كلا فى اختصاصه.

وقررت دكتورة "صفاء الشريف" إصدار تعميم على كل مراكز الشباب، بشان بعض الملاحظات العامة فى مراكز الشباب كمثال ذلك اجراءات قبول العضوية وإجراءات تعين العاملين بالمركز وتوجية بعمل سجلات موجودة لمراكز الشباب بالإضافة إلى العديد من التعليمات العامة.

يأتي ذلك بعد تشكيل عدة لجان لمتابعة مراكز الشباب للوقوف على الوضع الحقيقى للمراكز الجدير بالذكر ان الدكتوره صفاء الشريف وجهت بتشكيل عدة لجان متتالية من الادارات المتنوعة بالمديرية.

حضر الإجتماع حنان عبد الفتاح مدير إدارة الهيئات، وهالة سعد مدير التفتيش المالي والإداري، وإسلام دياب مدير متابعة مراكز الشباب، وحازم رفاعي المسؤل المالي.
تشكيل لجان لمتابعة مراكز الشباب والرياضة بالإسكندرية
تشكيل لجان لمتابعة مراكز الشباب والرياضة بالإسكندرية
تشكيل لجان لمتابعة مراكز الشباب والرياضة بالإسكندرية
تشكيل لجان لمتابعة مراكز الشباب والرياضة بالإسكندرية
تشكيل لجان لمتابعة مراكز الشباب والرياضة بالإسكندرية
تشكيل لجان لمتابعة مراكز الشباب والرياضة بالإسكندرية

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