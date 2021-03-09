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نائب بالشيوخ: هناك حملة ممنهجة للإساءة لإنجازات الدولة المصرية

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 10:42 م
بوابة الفجر
دينا ابراهيم
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قال النائب عبده أبو عايشه عضو مجلس الشيوخ، إن العاصمة الإدارية الجديدة، انطلاقة غير مسبوقة للدولة المصرية، موضحا أنها كانت حلما لم يتحقق على مدى عقود في الوطن، قائلًا: العاصمة الادارية الجديدة، ليست فقط لنقل كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات في الدولة والتخفيف عن القاهرة، ولكن حياة عمرانية وتنمية وتطور غير مسبوقين في البلاد.

وأضاف "أبو عايشة" في تصريحات له، أن افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة وكما قال الرئيس السيسي، بمثابة إعلان جمهورية جديدة وميلاد دولة جديدة، مضيفا أن القضية كما قال الرئيس، ليست مباني فقط ولكن عملية تطوير شاملة، وفي كل المحافظات المصرية فهناك العاصمة الادارية وهناك العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، وغيرها من المجتمعات التي أضافت للحياة المصرية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن هناك حملة تشويش ممنهجة على الإنجازات المصرية، التي تقوم بها الدولة من جانب مجموعة من المأجورين والمرتزقة، لكن ذلك لن ينفي التأكيد على أن ما يتم من انجازات عى الارض لا يمكن تجاهله، ولا يمكن تجاوزه، لكن بعض المرضى والمرتزقة يحاولون خلق أكاذيب ومغالطات غير حقيقية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن ملايين المصريين يتابعون ما يجرى في الوطن وكلهم يرون أن البلاد تتغير للأفضل بخطط ورؤى مدروسة.

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