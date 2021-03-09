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البورصات الأوروبية ترتفع في نهاية التعاملات

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 10:42 م
بوابة الفجر
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ارتفعت البورصات الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تراجع عوائد السندات الأمريكية.

وارتفعت أسهم قطاعي المرافق والتجزئة بنحو 2 بالمائة، و2.5 بالمائة، لتقود مكاسب البورصات الأوروبية.

وتلقت الأسهم الأوروبية الدعم مع صعود قوي لـ"وول ستريت" خلال التعاملات، وسط تراجع عوائد السندات الأمريكية.

ومن ناحية أخرى، يخطط مجلس النواب الأمريكي لتمرير حزمة التحفيز البالغ قيمتها 1.9 تريليون دولار غداً الأربعاء على أن يتم التوقيع عليها من قبل الرئيس جو بايدن نهاية الأسبوع.

وفي بيانات اقتصادية، انكمش اقتصاد منطقة اليورو بنحو 0.7 بالمائة في الربع الأخير من العام الماضي.

وعند نهاية التداولات، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.8 بالمائة إلى 420.4 نقطة، وصعد "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.2 بالمائة إلى 6730.3 نقطة.

كما ارتفع "داكس" الألماني بنسبة 0.4 بالمائة إلى 14437.9 نقطة، وهو مستوى قياسي، وزاد "كاك" الفرنسي بنسبة مماثلة إلى 5924.9 نقطة.

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