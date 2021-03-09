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أسرة مسلسل "ملوك الجدعنة" تنهي تصوير 60% من أحداثه

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 11:48 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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تواصل أسرة مسلسل "ملوك الجدعنة" تصوير أحداث العمل في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت، من أجل عرضه في شهر رمضان المقبل.

حيث أنهت أسرة المسلسل حتى الآن تصوير 60% من أحداث العمل بالكامل، المقرر الانتهاء من تصويره قبل حلول شهر رمضان المبارك بأيام قليلة.

جدير بالذكر أن الشركة المنتجة للعمل طرحت اليوم البوستر الدعائي الرسمي للمسلسل والذي تصدره نجما العمل عمرو سعد ومصطفى شعبان.

"ملوك الجدعنة" يتم تصوير أحداثه بالكامل في بيروت، ويدور في إطار شعبي حول صديقين يعيشان رحلة صعود في التجارة ويدخلان في صراعات كبيرة مع منافسيهما، وتتصاعد الأزمات بتتابع الأحداث.

المسلسل بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، وتأليف ورشة كتابة فنية تحت إشراف الكاتبة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

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مصطفى شعبان عمرو سعد

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