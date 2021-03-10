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منقذة طفلة المعادي: "البنت كانت مرعوبة"

الأربعاء 10/مارس/2021 - 04:06 ص
واقعة التحرش بطفلة المعادي
واقعة التحرش بطفلة المعادي
كساب أحمد
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كشفت إنجي أسامة، منقذة طفلة تحرش المعادي تفاصيل واقعة التحرش التي لاقت رواجًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة: "البنت كانت مرعوبة وأول ما فتحت الباب هربت منه، الطفلة دي بتبيع مناديل برفقة اسرتها في شارع مجاور، وشفتها قبل كده مرة أو مرتين وعارفها بتبقى دائمًا واقفة في ميدان الحرية ".

وتابعت "أسامة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الثلاثاء: "انا مكنتش مهتمة بالسوشيال في حياتي في حياتي العادية، لكني قررت بث الفيديو بنية الوصول للمتحرش والقبض عليه، ولم أكن أتخيل سرعة انتشار الفيديو وضبط الرجل.. وبمجرد وصولي للبيت لقيت قسم المعادي بيكلمني ولحد الصبح بيتواصل معانا واليوم كله بيدوروا على المتهم لحد ما قبضوا عليه ".

وأضافت: "لما واجهت المتحرش قلت له إنت بتعمل إيه في البنت، قالي مش بعمل حاجة، قلت له إنت مش محترم.. وجري.. وأنا مش خايفة ابدًا هو الي عمل الغلط، أنا عملت الصح وأنقذت طفلة من مستقبل مظلم وكل الناس معايا واصدقائي"

كانت حالة من الغضب قد سيطرت خلال الساعات القليلة الماضية، على مواقع السوشيال ميديا، بعد تداول فيديو من داخل إحدى العمارات السكنية في المعادي، لرجل يستدرج طفلة صغيرة في «بير سلم» ليتحرش بها، والذي عُرف بـ متحرش الأطفال، وهو الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، ومع ارتفاع حدة الغضب، قبل أن تتمكن قوات الامن من ضبطه خلال ساعات.

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