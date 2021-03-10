برلمانية تطالب بعلاج طفلة المعادى نفسيا (فيديو)

قالت النائبة هالة أبوالسعد، عضو مجلس النواب، إن التحرش بطفلة في المعادي ليس جريمة عادية.





وتابعت "أبوسالعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا يوجد نص صريح لعقوبة التحرش بالطفل، مردفة: «نحتاج لتغليظ العقوبات».





وأكدت عضو مجلس النواب، أنه لا بد من مواجهة مشكلة التحرش، وذلك من خلال معالجة الأسباب التي تؤدي إلى ذلك، كي نعطى الآمان للمجتمع.



