البرلمان الليبي: النواب سيصوتون على منح الثقة لحكومة الدبيبة غدًا









قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، مساء اليوم الثلاثاء، إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قدم برنامجه وتشكيل حكومته خلال جلسة البرلمان اليوم في سرت.





وأضاف بليحق في بيانه أن الدبيبة أجاب عن التساؤلات والملاحظات التي تقدم بها أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة.





وأشار إلى أن مجلس النواب سيستأنف جلساته غدا الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشرة، للتصويت على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.





وكان البرلمان الليبي قرر في وقت سابق اليوم، تعليق جلسته لاستكمال المشاورات حول منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، بعد محادثات مطولة بحضور رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، الذي استعرض وجهة نظره بشأن تشكيله المقدم للنواب، الذين بادروا بطرح العديد من الأسئلة عليه.





وعقد مجلس النواب للمرة الأولى، في مدينة سرت، مكتملا النصاب لبحث أمر الحكومة، إضافة أيضا لتناول مسألة اعتماد مخرجات ملتقى الحوار السياسي ضمن الإعلان الدستوري.