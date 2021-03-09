نجم سيراميكا كليوباترا يغادر المران للإصابة





غادر أحمد غنيم مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، مران فريقه الذي أقيم مساء اليوم، بسبب تعرضه لالتواء في الكاحل، ورفض الجهاز الطبي برئاسة الدكتور فريد رضوان، استكمال اللاعب للتدريب.





وقال فريد رضوان إن اللاعب تعرض لالتواء في الكاحل، وسوف يخضع للفحص الطبي غدا، وتحديد موقفه من مباراة الزمالك المقبلة بالدوري، بينما أكد غياب محمد مسعد بسبب استمراره مرحلة التأهيل البدني للاعب.





وأشار إلى أن محمود شكري حارس مرمى الفريق، خاض تدريبات تأهيلية وعلاجية على هامش مران اليوم، بسبب معاناته من بعض الألام في الركبة، وسوف يتحدد موقفه من اللقاء خلال مران الغد.





ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة الزمالك في السابعة والنصف مساء بعد غد الخميس، على ملعب استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.



