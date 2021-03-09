أسعار النفط تغلق على تراجع بعد جلسة متقلبة

أنهت أسعار النفط تعاملات اليوم الثلاثاء،على تراجع بعد جلسة متقلبة، ليتداول "برنت" أدنى 68 دولاراً.





وتأرجحت أسعار الخام بين الصعود والهبوط خلال الجلسة مع انحسار المخاوف من تعطل الإمدادات في السعودية من جهة، واحتمالات تقلص المعروض بسبب قيود إنتاج "أوبك+" من ناحية أخرى.





ويترقب المستثمرون بيانات المخزونات الأمريكية من الخام من قبل معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق من اليوم على أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأرقام الرسمية غداً الأربعاء.





واكتسبت الأسعار زخماً في الجلسات الماضية من توقعات الانتعاش الاقتصادي بعد أن وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار.





وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل بنحو 1.6 بالمائة إلى 64.01 دولار للبرميل.





وانخفض سعر العقود المستقبلية للخام القياسي "برنت" تسليم مايو بنحو 1.1 بالمائة إلى 67.52 دولار للبرميل، بعد تجاوز مستوى 71 دولاراً خلال جلسة الأمس.