Advertisements

أسعار النفط تغلق على تراجع بعد جلسة متقلبة

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 10:57 م
بوابة الفجر
Advertisements
أنهت أسعار النفط تعاملات اليوم الثلاثاء،على تراجع بعد جلسة متقلبة، ليتداول "برنت" أدنى 68 دولاراً.

وتأرجحت أسعار الخام بين الصعود والهبوط خلال الجلسة مع انحسار المخاوف من تعطل الإمدادات في السعودية من جهة، واحتمالات تقلص المعروض بسبب قيود إنتاج "أوبك+" من ناحية أخرى.

ويترقب المستثمرون بيانات المخزونات الأمريكية من الخام من قبل معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق من اليوم على أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأرقام الرسمية غداً الأربعاء.

واكتسبت الأسعار زخماً في الجلسات الماضية من توقعات الانتعاش الاقتصادي بعد أن وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل بنحو 1.6 بالمائة إلى 64.01 دولار للبرميل.

وانخفض سعر العقود المستقبلية للخام القياسي "برنت" تسليم مايو بنحو 1.1 بالمائة إلى 67.52 دولار للبرميل، بعد تجاوز مستوى 71 دولاراً خلال جلسة الأمس.

أخبار تهمك

الأهلي يفتح النار على حكم مباراته المقبلة في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة في تحقيقات واقعة التحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

منذ يوم

ما بين برشلونة وريال مدريد.. محمد صلاح يختار فريقه الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يكشف أخر تطورات أزمة كهربا

منذ ساعتين و 17 دقيقة

لحل الأزمة الكبرى.. موسيماني يتمسك بضم صفقة مدوية للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات جديدة بشأن تجديد عقد ساسي مع القلعة البيضاء

منذ ساعتين و 44 دقيقة

تعرف على قائمة المستبعدين من مواجهة الأهلي أمام الإسماعيلي في الدوري

منذ ساعة الا ربع

الأموال العامة تلقي القبض على مديرة التنظيم بقها

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يقترب من العودة لتدريب الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - تغييرات مفاجئة في تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

بشتري منها كل يوم.. اعترافات المتهم بالتحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

منذ حوالي 8 ساعات

رد فعل ريال مدريد على تألق جاريث بيل مع توتنهام

منذ ساعة الا ربع

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:12 م

الأموال العامة تلقي القبض على مديرة التنظيم بقها

بشتري منها كل يوم.. اعترافات المتهم بالتحرش بطفلة المعادي

08:32 م

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

03:29 م

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة الموسم

05:15 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

06:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين