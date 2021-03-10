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استشاري: الرضاعة الطبيعية تساهم في حرق 500 سعر حراري يومياً
الأربعاء 10/مارس/2021 - 07:19 ص
أمنية فوزي
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قال الدكتور عماد فهمي، استشاري التغذية العلاجية، إن الرضاعة الطبيعية تساهم في حرق 500 سعر حراري يوميًا، لافتًا إلى أن الطفل يأخذ حقه من الأم سواء شاءت أو آبت.
وأضاف "فهمي"، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن السيدة الحامل يجب أن تتغذى تغذية جيدة، وتنام جيدًا، وتتناول شرب المياه بكثرة.
وشدد استشاري التغذية العلاجية، على الابتعاد عن الأكل المصنع، والأكل النيء، والجبن والألبان غير المبسترة، وعدم تناول سمك التونة لأنه يحتوي على كمية كبيرة من الزئبق، والقرفة، والبلح، مشيرًا إلى السوائل والأعشاب مدرة للبول، وهذا يؤثر على كمية اللبن الموجودة في ثدي الأم.
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