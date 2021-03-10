استشاري: الرضاعة الطبيعية تساهم في حرق 500 سعر حراري يومياً

قال الدكتور عماد فهمي، استشاري التغذية العلاجية، إن الرضاعة الطبيعية تساهم في حرق 500 سعر حراري يوميًا، لافتًا إلى أن الطفل يأخذ حقه من الأم سواء شاءت أو آبت.





وأضاف "فهمي"، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن السيدة الحامل يجب أن تتغذى تغذية جيدة، وتنام جيدًا، وتتناول شرب المياه بكثرة.



