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تعرف على قائمة المستبعدين من مواجهة الأهلي أمام الإسماعيلي في الدوري

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن قائمة غيابات الأحمر عن مواجهة الإسماعيلي، بالجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

غيابات الأهلي أمام الإسماعيلي في الدوري المصري 

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد الإسماعيلي بالجولة الـ12 من بطولة الدوري المصري الممتاز، مساء غد الأربعاء على أرضية ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويفقد المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، أمام الإسماعيلي كلا من، علي معلول ووليد سليمان وكريم نيدفيد وطاهر محمد طاهر وأيمن أشرف للإصابة ومحمود كهربا للإيقاف بقرار من الجهاز الفني وحمدي فتحي للبطاقة  الصفراء الثالثة.

وفي نفس السياق، تعافى صلاح محسن مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، من الإصابة وبات جاهزًا للمشاركة مع الأحمر أمام الإسماعيلي مساء غد الأربعاء.

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