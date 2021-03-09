رد فعل ريال مدريد على تألق جاريث بيل مع توتنهام

يقدم جاريث بيل نجم ريال مدريد المعار الى توتنهام هوتسبير مستويات جيدة للغاية في الأونة الأخيرة، بعد بداية متواضعة مع الفريق.









ووفقاً لصحيفة " ديلي ميل " البريطانية، فإن ريال مدريد سعيد جداً بالأداء الذي يقدمه النجم الويلزي مع فريق توتنهام.









وأضاف المصدر أن ريال مدريد يأمل أن يؤدي تحسن أداء جاريث بيل في توتنهام إلى تسهيل إنتقاله بشكل دائم الى الفريق الإنجليزي هذا الصيف.









ويملك بيل عقداً مع ريال مدريد حتى صيف 2022، ويتطلع ريال مدريد الى بيعه هذا الصيف مقابل مبلغ مناسب، بالإضافة الى التخلص من راتبه.



