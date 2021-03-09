Advertisements

رد فعل ريال مدريد على تألق جاريث بيل مع توتنهام

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 10:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
يقدم جاريث بيل نجم ريال مدريد المعار الى توتنهام هوتسبير مستويات جيدة للغاية في الأونة الأخيرة، بعد بداية متواضعة مع الفريق.


ووفقاً لصحيفة " ديلي ميل " البريطانية، فإن ريال مدريد سعيد جداً بالأداء الذي يقدمه النجم الويلزي مع فريق توتنهام.


وأضاف المصدر أن ريال مدريد يأمل أن يؤدي تحسن أداء جاريث بيل في توتنهام إلى تسهيل إنتقاله بشكل دائم الى الفريق الإنجليزي هذا الصيف.


ويملك بيل عقداً مع ريال مدريد حتى صيف 2022، ويتطلع ريال مدريد الى بيعه هذا الصيف مقابل مبلغ مناسب، بالإضافة الى التخلص من راتبه.

أخبار تهمك

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

منذ حوالي 8 ساعات

رد فعل ريال مدريد على تألق جاريث بيل مع توتنهام

منذ أقل من ساعة

لحل الأزمة الكبرى.. موسيماني يتمسك بضم صفقة مدوية للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تغييرات مفاجئة في تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يكشف أخر تطورات أزمة كهربا

منذ ساعتين و 19 دقيقة

الأهلي يفتح النار على حكم مباراته المقبلة في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

ما بين برشلونة وريال مدريد.. محمد صلاح يختار فريقه الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ يوم

الأموال العامة تلقي القبض على مديرة التنظيم بقها

منذ ساعتين و 34 دقيقة

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

منذ يوم

عاجل.. كارتيرون يقترب من العودة لتدريب الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على قائمة المستبعدين من مواجهة الأهلي أمام الإسماعيلي في الدوري

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

تطورات جديدة بشأن تجديد عقد ساسي مع القلعة البيضاء

منذ ساعتين و 46 دقيقة

مفاجأة في تحقيقات واقعة التحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 5 ساعات

بشتري منها كل يوم.. اعترافات المتهم بالتحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:12 م

الأموال العامة تلقي القبض على مديرة التنظيم بقها

بشتري منها كل يوم.. اعترافات المتهم بالتحرش بطفلة المعادي

08:32 م

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

03:29 م

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة الموسم

05:15 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

06:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين