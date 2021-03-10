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أول تعليق لوزيرة التضامن حول واقعة التحرش بـ"طفلة المعادي"

الأربعاء 10/مارس/2021 - 12:45 ص
واقعة التحرش بطفلة المعادي
واقعة التحرش بطفلة المعادي
داليا الحسين
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قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن تواجد الأطفال في الشارع لفترات طويلة دون رعاية يجعلهم عرضه للتحرش والإساءة والمخدرات، قائلة "نحارب هذه الظاهرة بكافة أشكالها، وهؤلاء الاطفال مطمع لأشخاص اتجاهتهم غير طيبة، مشيرة إلى أن طفلة التحرش تحتاج لحماية نفسية وتأهيل.

وأشارت "القباج"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، تقديم الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، إلى أنه سيتم اتخاذ إجراء والتعامل مع البنت نفسيًا واجتماعيًا، موضحة أن الطفلة تحتاج لتأهيل ورعاية وتوعوية وحماية وسيتم العمل لحمايتها خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت أن الوزارة دائمًة البحث عن أسر مثل هذه النوعية من الاطفال وإيصالها لبيوتهم ودمجهم مع المجتمع.

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