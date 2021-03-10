محافظ كفر الشيخ: الطبيب محمود سامي سيحصل على شقة مقابل جنيه في الشهر

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الدكتور محمود سامي، الطبيب الذي فقد بصره أثناء محاربة كورونا، سيحصل على الشقة مقابل إيجار شهري جنيه واحد.





وتابع "نور الدين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"،: "الدكتور محمد سامي مبخلش على الدولة في حاجة، والدولة مبخلتش عليه في حاجة" مؤكدًا أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي له هو الأسمى.





وكان الدكتور محمود سامي، الطبيب الذي فقد بصره بسبب ضغط العمل في أزمة فيروس كورونا، قد أعرب عن سعادته بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي له على هامش فعاليات الندوة التثقيفية الـ ٣٣ للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، واختياره ليكون ممثلًا للأطباء بهذه الندوة.





وأضاف "سامي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السيسي، معتاد على تكريم من يضحوا بأنفسهم من أجل الوطن، معربًا عن بالغ سعادته لتواجده بين أبناء القوات المسلحة وأسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن.



