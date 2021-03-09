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وزيرة التضامن: طفلة المعادي تحتاج لحماية نفسية وإعادة تأهيل

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 11:50 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن تواجد الأطفال في الشارع لفترات طويلة دون رعاية يجعلهم عرضه للتحرش والإساءة والمخدرات، قائلة "نحارب هذه الظاهرة بكافة أشكالها، وهؤلاء الاطفال مطمع لأشخاص اتجاهتهم غير طيبة، مشيرة إلى أن طفلة التحرش تحتاج لحماية نفسية وتأهيل.

وأشارت "القباج"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، تقديم الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، إلى أنه سيتم اتخاذ إجراء والتعامل مع البنت نفسيًا واجتماعيًا، موضحة أن الطفلة تحتاج لتأهيل ورعاية وتوعوية وحماية وسيتم العمل لحمايتها خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الدكتورة نيفين قباج أن الوزارة دائمًة البحث عن أسر مثل هذه النوعية من الاطفال وإيصالها لبيوتهم ودمجهم مع المجتمع.

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