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منقذة طفلة المعادي تكشف تفاصيل حوارها مع المتهم
الأربعاء 10/مارس/2021 - 01:02 ص
شيماء حسن
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كشفت انجي أسامة، مكتشفة واقعة التحرش بطفلة في المعادي، تفاصيل الحوار الذي دار بينها وبينها المتهم بواقعة التحرش بطفلة المعادي.
وقالت "أسامة" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء: "أول ما شوفت الفيديو فتحت الباب من غير ما أفكر وواجهته".
وأضافت: "أول ما فتحت الباب البنت جريت على طول ناحية ميدان الحرية، وقولتله إني شوفت اللي هو عمله بس هو أنكر ومشي عالطول، وبعدها أنا نشرت الفيديو على صفحتي على الفيس بوك، ولكن بعدها اتفاجئت أن البوست أترفع والفيسبوك قفل صفحتي لمدة ثلاثة أيام، وأنا أبلغت النيابة بكل التفاصيل اللي دارت ما بينا".
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