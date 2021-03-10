منقذة طفلة المعادي تكشف تفاصيل حوارها مع المتهم

كشفت انجي أسامة، مكتشفة واقعة التحرش بطفلة في المعادي، تفاصيل الحوار الذي دار بينها وبينها المتهم بواقعة التحرش بطفلة المعادي.





وقالت "أسامة" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء: "أول ما شوفت الفيديو فتحت الباب من غير ما أفكر وواجهته".



