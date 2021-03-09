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بطلة واقعة طفلة المعادي: "كل اللى فكرت فيه إنقاذ الطفلة وتخيلتها بنتي"

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 11:12 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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كشفت أوجيني أسامة، بطلة مشهد إنقاذ طفلة المعادي، عن تفاصيل الواقعة، قائلة: "لما شعرت بحدوث أمور مخلة من الشخص المتحرش تجاه الطفلة كل ما فكرت فيه هو إنقاذها، وتخيلت الطفلة كأنها بنتي".

وأضافت اوجينى أسامة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، تقديم الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أنها عندما واجهت المتحرش بالأمر أخبرها بأنه لم يفعل بالطفلة شيء فواجهته بالكاميرا، مثلما ظهرت صورتها وهي تشير على وجود الكاميرا.

وأشار إلى ان زوجها الدكتور أسامة شجعها على نشر الفيديو وتتبع الجاني وفضحه أمام الرأي العام، مؤكدة أن الصفحة والفيديو تم حذفه بسبب بنود شركة الفيس بوك، متابعة: "كل رجال الشرطة في قسم المعادي دعموني وشجعوني وقالوا بأنهم معي وفي ظهري ضد أي تهديدات".

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لميس الحديد طفله المعادي

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