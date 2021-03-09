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عبد المنعم سعيد: مصر تعيش نقلة كبرى ولحظة فارقة مع حديث السيسى عن الجمهورية الجديدة

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 11:59 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الانتقال للعاصمة الجديدة يمثل بداية جمهورية ثانية جديدة، تعبير جديد، حيث إن الجمهورية الأولى بدات من 52 لـ2011، وبدأت جمهورية ثانية من 30 يونيو.

وأضاف "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن حديث الرئيس عن جمهورية جديدة يؤكد على أن مصر ستكون بشكل مختلف عن ما كانت عليه، مشيرًا إلى أن هذا أمر يجعل من الانتقال العاصمة الإدارية علامة جيدة.

وأوضح أن مصر تعيش عمليات تطوير غير عادية، كما أن هناك تطوير للريف المصري، ويختلف عن ما هو عليه الآن، مؤكدًا أن أزمة كورونا جعلتنا نهتم بتطوير القطاع الطبي في مصر، بالإضافة إلى التحول لرقمنة الدولة وبها عملية تحول كبير، متابعًا: "نعيش نقلة والعام يمثل نقطة فارقة في التنمية، وهذا يكشف علاقة اليوم بغدًا".

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