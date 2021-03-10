"أم الشهيد الفنانة القديرة رجاء حسين" في ضيافة صالون القديرة مديحة حمدي





تستضيف الفنانة القديرة مديحة حمدي "أم الشهيد الفنانة القديرة رجاء حسين" بصالونها الثقافي بمناسبة عيد الأم، وذلك في السادسة مساء السبت القادم ١٣ مارس بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية.







تتحدث الفنانة رجاء حسين في حوار مفتوح مع سفيرة النوايا الحسنة القديرة مديحة حمدي عن أسرار وذكريات الأم ورحلة العطاء الفنية ومواقف حياتية تبوح بها لأول مرة، بحضور نخبة كبيرة من نجوم الفن والمجتمع منهم:سيدة المسرح العربي سميحة أيوب ضيف الشرف لصالون الفنانة القديرة مديحة حمدي، والفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، والفنان مجدي صبحي وآخرين.