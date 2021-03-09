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الأمير فهد بن تركي بن فيصل يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تمديد خدمته
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 11:20 م
الفجر السعودي
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رفع الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين بمناسبة صدور الأمر الملكي بتمديد خدمته نائباً لأمير منطقة القصيم لمدة أربع سنوات.
وأعرب سموه عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الكريمة, مثمنا لأمير منطقة القصيم دعمه ومتابعته المتواصلة, سائلاً الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ وأن يديم على البلاد أمنها وعزها.
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