Advertisements

"نجدة الطفل" يطالب بتغليظ عقوبة المتحرش إلى السجن المؤبد

الأربعاء 10/مارس/2021 - 04:31 ص
واقعة التحرش بطفلة المعادي
واقعة التحرش بطفلة المعادي
شيماء حسن
Advertisements
طالب صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، بتغليظ العقوبات في واقع التحرش والاعتداء على الأطفال ليكون ذلك بمثابة ردعًا لمثل هذه الجرائم التي لا يجب أن تمر مرور الكرام ولاسيما بعد واقعة التحرش بطفلة المعادي التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "عثمان" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" اليوم الثلاثاء إن ما ارتكبه المتحرش بطفلة المعادي هو جريمة هتك عرض وليس تحرشًا وتصل عقوبته في قانون العقوبات إلى السجن المشدد 7 سنوات، مؤكدًا على ضرورة تغليظ العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد.

وأكد أن تغليظ العقوبات من شأنه أن يساهم في تحقيق الردع للمتهم لعدم تكرارها لأن هذا الشخص مريض، مشيرًا إلى أنهم خلال عام 2020 تلقت ما يقرب من 11 ألف و671 ألف بلاغ بالتحرش بالأطفال، مشددًا أن العنف ضد الأطفال دخل في مرحلة خطيرة خاصة في فترة الحظر بسبب فيروس كورونا.

وفي تصريحات سابقة قال "عثمان"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء،: "هذه الواقعة ليست ظاهرة في المجتمع، ولكن مثل هذه الجرائم نسمع عنها كثيرًا بحكم عملي"، مشيرًا إلى أن هذه الواقعة تكررت الشهر الماضي مرتين، حيث قام شخص بناهزالـ60 عامًا بالتعدي جنسيًا على طفلة لا يتجاوز عمره 5 سنوات، وهناك شخص آخر في العمرانية اعتدى طفلة عمرها عامين ونصف، وهناك أب اعتدى على ابنته وانجب منها.

ولفت إلى أن من يقوم بهذه الوقائع مريض بالهوس الجنسي خاصة مع الأطفال، مشيرًا إلى أن الطفلة التي تعرضت للتحرش عمرها يقترب من الـ6 سنوات، لافتَا إلى أن المتحرش استغل أن العقار تحت الترميم وشبه فارغ، وحاول التحرش بالطفلة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طفله المعادي تحرش بطفله تحرش بطفلة المعادي بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

مفاجأة في تحقيقات واقعة التحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 11 ساعة

إعلان دولة جديدة.. 8 رسائل مهمة من الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية

منذ حوالي 16 ساعة

تعليق مثير من نجم برشلونة قبل مواجهة باريس

منذ ساعتين

عاجل.. ارتفاع كبير في إصابات كورونا.. والصحة تعلن البيان اليومي

منذ حوالي 5 ساعات

مصطفى الفقي يكشف عن تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

الأموال العامة تلقي القبض على مديرة التنظيم بقها

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يرحب ببيع كهربا.. ونجم الزمالك البديل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة الموسم

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. كارتيرون يقترب من العودة لتدريب الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

منذ حوالي 14 ساعة

ما بين برشلونة وريال مدريد.. محمد صلاح يختار فريقه الجديد

منذ حوالي 9 ساعات

موسيمانى يطالب الخطيب بـ 4 صفقات نارية.. تعرف عليهم

منذ حوالي 3 ساعات

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

منذ يوم

عاجل.. مصر تستعيد قطعة أثرية نادرة من كندا (صورة)

منذ حوالي 5 ساعات

نجم برشلونة يوجه رسالة قوية إلى باريس سان جيرمان

منذ حوالي 5 ساعات

بشتري منها كل يوم.. اعترافات المتهم بالتحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

بعد التحرش بطفلة.. الحرية المصري: يجب تغليط عقوبات التحرش بالأطفال

مدير خط نجدة الطفل يكشف تفاصيل جديدة في واقعة التحرش بطفلة المعادي (فيديو)

"فضيحه بجلاجل".. برلمانيون: متحرش طفلة المعادي غير سوي عقليا

بعد متحرش المعادي.. مدير خطة نجدة الطفل يكشف وقائع صادمة (فيديو)

خط نجدة الطفل: دور المجتمع فضح المتحرشين حتى يكونوا عبرة للآخرين

بعد طفلة المعادي.. خط نجدة الطفل: نتعامل الآن مع بلاغ هتك عرض 3 أطفال ذكور (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:31 ص

مصطفى الفقي يكشف عن تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

عاجل.. ارتفاع كبير في إصابات كورونا.. والصحة تعلن البيان اليومي

11:58 م

بشتري منها كل يوم.. اعترافات المتهم بالتحرش بطفلة المعادي

08:32 م

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

03:29 م

الأموال العامة تلقي القبض على مديرة التنظيم بقها

09:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين