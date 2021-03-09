وزارة الثقافة تدرج أسماء شهداء الأطقم الطبية بمشروع عاش هنا تخليدا لدورهم الوطني

وافقت الدكتورة "إيناس عبدالدايم " وزير الثقافة على إدراج أسماء شهداء الاطقم الطبية التي واجهت جائحة كورونا في مشروع عاش هنا الذي يعده الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس" محمد ابو سعده" تخليدا وتوثيقا لدورهم الوطني والتضحيه بأرواحهم في التصدي لجائحة كورونا.



ويقوم جهاز التنسيق الحضارى بالتواصل مع نقابة الأطباء ولجنة الصحة بمجلس النواب ووزارة الصحة للحصول على بيانات شهداء الاطقم الطبية الموثقة لديهم حتي يتم ادراجهم في المشروع وتنفيذ لوحات عاش هنا توضع على منازلهم تخليدا لهم ولأرواحهم العظيمةورفع معلومات عن سيرتهم الذاتية علي المقع المخصص للمشروع علي شبكة الانترنت.



جدير بالذكر إن مشروع عاش هنا الذي أطلقه الجهاز منذ عام ٢٠١٨ بالتعاون مع مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء خلد ووثق ٤١٠ شخصية من رموز الوطن في شتى المجالات لاتاحة الفرصة للاجيال الحالية والقادمة للتعرف علي انجازات هؤلاء الرواد ليكونوا قدوة لهم، كما وثق الجهاز من خلال هذا المشروع لشهداء الوطن من الجيش والشرطة