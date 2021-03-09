Advertisements

رسميا "احمد حسن" محللا رياضيا على أون تايم سبورتس

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 11:23 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements

أعلنت قنوات "أون تايم سبورتس" برئاسة أيمن سالم انضمام "احمد حسن" إلى صفوف المحللين لمباريات كرة القدم ويعد ذلك اضافة كبيرة إلى كوكبة نجوم القنوات الرياضية بمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية".


وصرح المهندس حسام صالح، المتحدث باسم المتحدة، أن انضمام كابتن احمد حسن إلى القنوات جاء بناءً على قدرته الفنية المميزة والتى اكتسبها عبر مشواره الكروى الكبير لاعبا وعضوا فى الأجهزة الفنية المختلفة وقد وافق مجلس إدارة المتحدة للخدمات الأعلامية برئاسة الاستاذ تامر مرسي على انضمام احمد حسن ليبدأ العمل فور توقيع العقد ليشارك فى الأستديوهات التحليلية بقنوات أون تايم سبورتس.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

الأموال العامة تلقي القبض على مديرة التنظيم بقها

منذ حوالي 3 ساعات

نجم برشلونة يوجه رسالة قوية إلى باريس سان جيرمان

منذ نصف ساعة

لحل الأزمة الكبرى.. موسيماني يتمسك بضم صفقة مدوية للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة في تحقيقات واقعة التحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

منذ حوالي 9 ساعات

ما بين برشلونة وريال مدريد.. محمد صلاح يختار فريقه الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تغييرات مفاجئة في تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ارتفاع كبير في إصابات كورونا.. والصحة تعلن البيان اليومي

منذ نصف ساعة

بشتري منها كل يوم.. اعترافات المتهم بالتحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 4 ساعات

رد فعل ريال مدريد على تألق جاريث بيل مع توتنهام

منذ ساعة و نصف

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

منذ يوم

عاجل.. كارتيرون يقترب من العودة لتدريب الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

تطورات جديدة بشأن تجديد عقد ساسي مع القلعة البيضاء

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يكشف أخر تطورات أزمة كهربا

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على قائمة المستبعدين من مواجهة الأهلي أمام الإسماعيلي في الدوري

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات كأس الأمم الافريقية أمم إفريقيا 2019 Time Sport

اعرف تردد قناة تايم سبورت Time Sport وموعد إنطلاقها

عاجل.. قناة أون تايم سبورتس الجديدة تنطلق في 2020 بعد ضم أون سبورت

عاجل.. إلغاء قناتي أون سبورت وتايم سبورت

'الوطنية للإعلام' والمتحدة للخدمات الإعلامية يطلقان باقة القنوات الرياضية 'أون تايم سبورتس'

أبرزهم بسمة وهبة والقرموطي.. تنقلات وبرامج جديدة في القنوات الفضائية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:58 م

عاجل.. ارتفاع كبير في إصابات كورونا.. والصحة تعلن البيان اليومي

بشتري منها كل يوم.. اعترافات المتهم بالتحرش بطفلة المعادي

08:32 م

الأموال العامة تلقي القبض على مديرة التنظيم بقها

09:12 م

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

03:29 م

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة الموسم

05:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين