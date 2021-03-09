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على هامش بورصة برلين.. نائب وزير السياحة تشارك في منتدى "إدارة المقاصد والفكر"

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 11:25 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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شاركت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة في جلسة حوارية بعنوان " Destination Management and Thought Leaders Forum" "منتدى إدارة المقاصد وقادة الفكر".

وذلك في إطار مشاركة وزارة السياحة والآثار في بورصة برلين السياحية ITB والتي بدأت فعالياتها اليوم افتراضيا وتستمر حتى 12 مارس الجاري، وشارك في الجلسة الدكتور طالب الرفاعي الأمين العام السابق لمنظمة السياحة العالمية.

وأجابت شلبي عن سؤال حول تأثير الاكتشافات الأثرية الجديدة في مصر في جذب المزيد من الحركة السياحية رغم التحديات الراهنة.

وأشارت إلى قيام وزارة السياحة والآثار ببث عدد من الفيديوهات عن هذه الاكتشافات الأثرية والمتاحف الجديدة التي تم افتتاحها خلال عام 2020.

كما أشارت إلى قيام الوزارة بإطلاق عدد من الجولات الافتراضية لبعض المتاحف والمواقع الأثرية عبر الصفحات الرسمية للوزارة علي شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

والتي دعت من خلالها السائحين لزيارة مصر عن طريق إبراز كافة المقومات الأثرية الفريدة للمقصد السياحي المصري، والتى من شأنها جذب انتباه السائحين وتشجيعهم على زيارة مصر ، فضلا عن التأكيد على عظمة الحضارة المصرية العريقة.

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