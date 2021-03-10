Advertisements
بطلة فضح متحرش المعادي تروي تفاصيل الحادث (فيديو)
الأربعاء 10/مارس/2021 - 07:26 ص
داليا الحسين
Advertisements
قالت إنجى أسامة منقذة طفلة المعادي، إن كل من يشاهد هذا السلوك الذي رأته من تحرش بطفلة كان سيتصرف كما فعلت، مؤكدة أنها فعلت هذا بتلقائية.
وتابعت "أسامة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنها كانت في مكتبها بالمعمل محل عملها، وشاهدت المتحرش في الكاميرا واقف أمام السلم ومن ثم جاءت الطفلة وارتكب فعلته، وما إن خرجت له فر هاربًا.
وأردفت منقذة طفلة المعادي، أن الحادثة كانت في السادسة إلا ربع مساء أمس، موضحة أن الطفلة الضحية في عمر ابنتها، وكانت خائفة ولاذت بالهرب بعد أن خرجت لتواجه الجاني بما فعل وتمنعه من استكمال ما شرع في القيام به.
وأوضحت أنها نشرت الفيديو لأصدقائها فقط، ولكنهم طلبوا تخصيصه للعام حتى يتسنى لهم مشاركته على أوسع نطاق، نافية ما يتردد عن تعرضها لمشاكل في عملها بسبب نشر الفيديو حيث إنه لم يتم فصلها ولاقت تشجيعًا من الكثيرين على ما فعلت.
وأشارت إلى أن المتحرش اعتقد أنه في عمارة مهجورة وسيتمكن من ارتكاب فعلته ويهرب دون أن يلاحقه أو يراه أحد، ولكن الأمور كانت عكس ما توقع والعمارة مأهولة بالسكان، لافتة إلى أن الجاني المتحرش كان مرتبكًا وكلامه غير مرتب، مشيرة إلى أنها تعرف شكل الجاني جيدا ويمكنها التعرف عليه متى التقت به.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements