خبيرة مواجهة التحرش تشرح كيفية حماية الأبناء من العنف الجنسي



شرحت سارة عزيز خبيرة مواجهة التحرش، ومؤسسة مبادرة لمنع التحرش بالأطفال، قواعد حماية أبناءهم من التحرش بخطوات بسيطة، موضحة أنه على الأباء والأمهات التحدث مع أطفالهم عن خطورة التحرش الجنسي لحمايتهم منه، وأن إطاحة الفرصة للأطفال للتعبير عن مشاعرهم سيقلل من فرص التحرش الجنسي.



وأضافت "عزيز"، خلال حوارها ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن اللعب مع الأطفال طريقة جيدة لنجعلهم يتحدثون عن ما يشعرون به، مؤكدة أنه على الأباء التعبير عن مشاعرهم حتى يخلقوا بيئة جيدة من الإنفتاح مع أطفالهم، وليتعرف كل منهما على مشاعر الأخر.



وأوضحت سارة عزيز أن هناك فكرة يجب الاستعانة بها "كروت المشاعر"، مؤكدة أن الطفل الذي يعبر عن مشاعره براحة هو أقل التعرض للعنف الجنسي والتنمر، مشيرة إلى أن التحرش بالأطفال مرض عقلي.