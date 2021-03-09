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جوارديولا: الفوز على ساوثهامتون سيكون نجاحًا كبيرًا

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 11:30 م
بوابة الفجر
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أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، إنه سيكون "نجاحاً كبيراً" لو فاز فريقه بالمباراة بعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد مطلع الأسبوع الحالي.


ولم يفز ساوثامبتون في 9 مباريات متتالية في الدوري قبل تغلبه 2-0 على مضيفه شيفيلد يونايتد يوم السبت.

وخلال تلك الفترة تلقى ساوثامبتون هزيمة ثقيلة 0-9 أمام يونايتد ووجهت أسئلة لغوارديولا بشأن دفاع الفريق الضيف.

وأجاب المدرب الإسباني: "هل تعتقدون إنها مزحة وسنسجل 18 هدفاً؟ سيكون نجاحاً كبيراً لو تمكنا من الفوز بهذه المباراة، هذا كل شيء".

وأنهت الهزيمة أمام يونايتد صاحب المركز الثاني سلسلة دون خسارة لسيتي في 21 مباراة بجميع المسابقات لكن غوارديولا أوضح أن لاعبيه تجاوزوا خيبة الأمل.

وأضاف: "اليوم التالي كان جيداً، اليوم كانوا في حالة رائعة، هذا رد فعل طبيعي، الجميع اكتشفوا مدى صعوبة الفوز بالمباريات، وتقديم هذه المسيرة.. الآن نركز على المباراة المقبلة".

وتابع: "ليست لحظة سيئة، اللحظة السيئة هي عندما تقدم أداء سيئاً ولا تحقق النتائج المطلوبة في العديد من المباريات، الأمور متكافئة وكل فريق يقاتل من أجل شيء ما، ندرك مدى صعوبة المباريات، مباراة الغد ليست استثناء".

واستطرد: "ما زال أمامنا الكثير من العمل لدخول آخر مباراة ونحن ننافس على اللقب، حظوظنا قائمة في كل البطولات، ليس من المهم ماذا سيحدث في الغد، بالطبع نريد الفوز، لكن ما زالت هناك العديد من المباريات".

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