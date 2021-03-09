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صفقة الأهلي المُنتظرة تدخل حسابات البدري قبل مواجهتي كينيا وجزر القمر

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 11:59 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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دخل كريم فؤاد، ظهير أيمن نادي إنبي، حسابات حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطنى قبل إعلان قائمة الفراعنة، استعدادًا لخوض مباراتىّ كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهتي كينيا وجزر القمر ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

ويعد كريم فؤاد أحد العناصر الأساسية في تشكيل حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي، ونجح في خطف الأنظار بعد المستوى اللافت الذي قدمه اللاعب مع الفريق البترولي.

ويبحث حسام البدري عن لاعبين يلعبون بشكل مميز في مركز الظهير الأيمن، واستقر البدري على ضم كريم فؤاد بجانب محمد هانى لاعب الأهلى وأحمد توفيق لاعب بيراميدز.

كما استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر على استدعاء ستة محترفين هم محمد صلاح نجم ليفربول، ومحمود تريزيجيه نجم أستون فيلا ومحمد النني لاعب أرسنال، وأحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودى، وأحمد حسن كوكا لاعب أولمبياكوس اليوناني، ومصطفى محمد مهاجم جالطة سراي التركي.

يذكر أن الأهلي قريب جدًا من الحصول على خدمات كريم فؤاد خلال فترة الانتقالا الصيفية المقبلة.

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منتخب مصر كريم فؤاد البدري الأهلي إنبي

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