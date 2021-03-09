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رمضان صبحي على رأس قائمة بيراميدز لمواجهة نكانا
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 11:28 م
محمد زويد
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أعلن
الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة مباراة نكانا الزامبي
المحدد لها السادسة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في الجولة الأولى من دور
المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وجاءت
القائمة المختارة على النحو التالي:
حراسة
المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي
خط الدفاع:
أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - أحمد فتحي - أسامة جلال
خط الوسط:
عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - محمد فاروق - نبيل دونجا - محمود
حمادة - إبراهيم عادل
خط الهجوم:
محمود وادي - دييجو رولان - محمد الجباس
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