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غادة شلبي توضح سبب الإجراءات الاحترازية في المقاصد السياحية

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 11:33 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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قالت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، إن الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المطبقة بالمنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية جاءت لضمان السفر الآمن للمقاصد السياحية المصرية.

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة "منتدى إدارة المقاصد وقادة الفكر"، وذلك في إطار مشاركة وزارة السياحة والآثار في بورصة برلين السياحية ITB والتي بدأت فعالياتها اليوم افتراضيا وتستمر حتى 12 مارس الجاري.

وأكدت على التعاون الوثيق بين وزارتى السياحة والآثار والصحة والسكان وشركاء العمل من القطاع السياحي الخاص لاحتواء تأثير جائحة كورونا على القطاع السياحي المصري.

وأوضحت أن الخطوات المنفذة تأتي فى إطار العودة التدريجية الآمنة للسياحة في مصر والتى على رأسها إصدار الوزارة لشهادة السلامة الصحية واشتراط الحصول عليها لتشغيل المنشأت الفندقية والسياحية وذلك لضمان التزام كافة المنشآت بتطبيق الإجراءات الوقائية.

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