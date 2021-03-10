بعد واقعة طفلة المعادي.. كيف تحمي أطفالك من التحرش؟ (فيديو)

قالت سارة عزيز خبيرة مواجهة التحرش، ومؤسسة مبادرة لمنع التحرش بالأطفال، إن هناك قواعد لحماية الأطفال من التحرش بخطوات بسيطة، موضحة أنه على الآباء والأمهات التحدث مع أطفالهم عن خطورة التحرش الجنسي لحمايتهم منه، وإتاحة الفرصة للأطفال للتعبير عن مشاعرهم سيقلل من فرص التحرش الجنسي.





وأضافت "عزيز"، خلال حوارها ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن اللعب مع الأطفال طريقة جيدة لنجعلهم يتحدثون عن ما يشعرون به، مؤكدة أنه على الآباء التعبير عن مشاعرهم حتى يخلقوا بيئة جيدة من الانفتاح مع أطفالهم، وليتعرف كل منهما على مشاعر الآخر.



