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نائبة وزير السياحة تعلن 5 دروس مستفادة من أزمة كورونا

الأربعاء 10/مارس/2021 - 06:30 ص
غادة شلبي
غادة شلبي
حسام زيدان
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أكدت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، أن أهم الدروس المستفادة من الأزمات التي واجهتها السياحة، تتمثل في ضرورة قيام الحكومات بالعمل على تلبية احتياجات صناعة السياحة.

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة "منتدى إدارة المقاصد وقادة الفكر"، وذلك في إطار مشاركة وزارة السياحة والآثار في بورصة برلين السياحية ITB والتي بدأت فعالياتها اليوم افتراضيا وتستمر حتى 12 مارس الجاري.

وأشارت شلبي إلى أهمية تقديم المساعدة اللازمة للمؤسسات السياحية لاجتياز هذه الفترة، والعمل على الحفاظ على العمالة المدربة استعدادًا لاستئناف السفر وعودة السياحة إلى معدلاتها عند انتهاء الجائحة. إضافة إلى أهمية استمرار المقاصد السياحية فى التواصل مع أسواقها الرئيسية المصدرة للسياحة. وألا يقتصر التركيز على الترويج للمقومات المختلفة بالمقصد السياحي فحسب بل التركيز على إجراءات السلامة الصحية المتبعة في المقصد السياحي للحفاظ علي سلامة وصحة السائحين والعاملين بالقطاع.

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