نائبة وزير السياحة تعلن 5 دروس مستفادة من أزمة كورونا

أكدت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، أن أهم الدروس المستفادة من الأزمات التي واجهتها السياحة، تتمثل في ضرورة قيام الحكومات بالعمل على تلبية احتياجات صناعة السياحة.





جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة "منتدى إدارة المقاصد وقادة الفكر"، وذلك في إطار مشاركة وزارة السياحة والآثار في بورصة برلين السياحية ITB والتي بدأت فعالياتها اليوم افتراضيا وتستمر حتى 12 مارس الجاري.



