مصطفى الفقي: لم أر رئيسًا قدر المرأة مثل السيسي

قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، إن المرأة مخلوق طيب ومريح وأسهل في القيادة من الرجل، لافتًا إلى أن نسبة الفساد في المرأة أقل من الرجل، موضحا: "المرأة أقل فسادًا من الرجل، وقلما نجد امرأة مغتلة أو سارقة بالمقارنة بنسبة الرجال".





وأضاف "الفقي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الكثير من النساء تكون لديهن طموحات سياسية كبيرة ورغبة في التمثيل في البرلمان، وهذه ظاهرة اجتماعية، وأن المرأة أصبحت متطلعة للحياة العامة ومشاركة فيها.





ولفت إلى أن المرأة هي وقود الثورات المصرية، المرأة أثبتت في 30 يونيو أن مشاركة المرأة لا تقل عن الرجل؛ لأنها صميم الأسرة، متابعًا: "لم أرى رئيسًا في تاريخ مصر قدر المرأة مثلما فعل الرئيس عبد الفتاح السيسي"، مؤكدًا أن المرأة رمانة الميزان في المجتمع.



