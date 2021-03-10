Advertisements

مصطفى الفقي: لم أر رئيسًا قدر المرأة مثل السيسي

الأربعاء 10/مارس/2021 - 07:33 ص
مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
أمنية فوزي
Advertisements
قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، إن المرأة مخلوق طيب ومريح وأسهل في القيادة من الرجل، لافتًا إلى أن نسبة الفساد في المرأة أقل من الرجل، موضحا: "المرأة أقل فسادًا من الرجل، وقلما نجد امرأة مغتلة أو سارقة بالمقارنة بنسبة الرجال".

وأضاف "الفقي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الكثير من النساء تكون لديهن طموحات سياسية كبيرة ورغبة في التمثيل في البرلمان، وهذه ظاهرة اجتماعية، وأن المرأة أصبحت متطلعة للحياة العامة ومشاركة فيها.

ولفت إلى أن المرأة هي وقود الثورات المصرية، المرأة أثبتت في 30 يونيو أن مشاركة المرأة لا تقل عن الرجل؛ لأنها صميم الأسرة، متابعًا: "لم أرى رئيسًا في تاريخ مصر قدر المرأة مثلما فعل الرئيس عبد الفتاح السيسي"، مؤكدًا أن المرأة رمانة الميزان في المجتمع.

ونوه بأنه لا يصح أن يقوم الرجال بوضح قوانين الأحوال الشخصية، لافتًا إلى أن كثير من المظالم تحدث بسبب وضع الرجال وحدهم بعض القوانين، ولا يجب أن يضع مجتمع ذكوري قانين تخص المرأة، مشيرًا إلى أن الإسلام أعطى حق الذمة المالية والعمل للمرأة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر المرأة الفجر السيسي

أخبار تهمك

تشكيل برشلونة المتوقع أمام باريس سان جيرمان فى دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 30 دقيقة

مفاجأة في تحقيقات واقعة التحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. انهيار منزل مكون من 3 طوابق في الإسماعيلية (صور)

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. ارتفاع كبير في إصابات كورونا.. والصحة تعلن البيان اليومي

منذ حوالي 8 ساعات

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 50 دقيقة

الأهلي يرحب ببيع كهربا.. ونجم الزمالك البديل

منذ حوالي 7 ساعات

موسيمانى يطالب الخطيب بـ 4 صفقات نارية.. تعرف عليهم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مصر تستعيد قطعة أثرية نادرة من كندا (صورة)

منذ حوالي 8 ساعات

بشتري منها كل يوم.. اعترافات المتهم بالتحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. كارتيرون يقترب من العودة لتدريب الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

أول تعليق من جد طفلة المعادي بعد القبض على المتحرش

منذ ساعة و 22 دقيقة

مصطفى الفقي يكشف عن تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

منذ حوالي 17 ساعة

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

منذ يوم

الأموال العامة تلقي القبض على مديرة التنظيم بقها

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة الموسم

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

مصطفى الفقي يمازح إلهام شاهين: "المرأة التي سجنت الرجال واسقطت النظام" (فيديو)

منال لاشين تكتب: أزمة الفقه الذكوري فى الميراث

أزهري يوضح حكم إمامة المرأة للرجل في الصلاة

إبراهيم عيسى: 35% من الأسر المصرية تُعيلها امرأة

داعية: مشاركة المرأة براتبها في المنزل رغما عنها "مال حرام"

أستاذة بالأزهر: إنفاق المرأة على بيتها يكون برضاها

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:31 ص

مصطفى الفقي يكشف عن تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

عاجل.. انهيار منزل مكون من 3 طوابق في الإسماعيلية (صور)

06:54 ص

أول تعليق من جد طفلة المعادي بعد القبض على المتحرش

06:49 ص

عاجل.. ارتفاع كبير في إصابات كورونا.. والصحة تعلن البيان اليومي

11:58 م

بشتري منها كل يوم.. اعترافات المتهم بالتحرش بطفلة المعادي

08:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين