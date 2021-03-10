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عاجل.. مصر تستعيد قطعة أثرية نادرة من كندا (صورة)

الأربعاء 10/مارس/2021 - 12:28 ص
قطعة أثرية
قطعة أثرية
حسام زيدان
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تسَلَم قبل قليل السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا، قطعة أثرية من البرونز للإله "باستت" تنتمي للحضارة المصرية القديمة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها بعثات مصر الدبلوماسية ووزارة السياحة والآثار فى استعادة الآثار المصرية المهربة بالخارج.

وفي احتفالية محدودة العدد بدار سكن السفير المصري، نظراً للإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا، حضرها كبار مسئولي وزارتي التراث والخارجية ووكالة خدمات الحدود الكندية، ومراسلون عن كبرى القنوات الاخبارية في كندا، تسلم السفير "باستت"

وأشار السفير أبو زيد، إلى أن استرداد القطعة الأثرية جاء نتيجة جهود مشتركة وتعاون وثيق بين السفارة المصرية فى كندا ووزارة السياحة والآثار من جانب، وبين السلطات المعنية الكندية من جانب آخر، استمر على مدار أشهر عديدة للتأكد من أثرية القطعة المستردة بعد أن تم احتجازهما من قبل وكالة خدمات الحدود الكندية والتحقق من عدم شرعية خروجها من الأراضي المصرية.

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