إصابة حفيدة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة بفيروس كورونا





وأضاف: "الصورة من السنة اللي فاتت كنت أنا وهي في راندفو في فيينا وأخدتها وروحنا حضرنا حفلة في الكونسيرت هاوس فيينا".



على جانب آخر كان الفنان عبد الرحمن أبو زهرة تعرض إلى هجوم كبير خلال الفترة الماضية، بعدما تحريف بيت شعر لأمير الشعراء أحمد شوقى، واصفاً الفنان بأنه رسول، حين فاجأ حضور حفل تكريمه فى مهرجان التجربة الأولى الذى تنظمه نقابة المهن التمثيلية، قائلا: "قف للفنان موقف التبجيلا.. كاد الممثل أن يكون رسولا" بدلا من "قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا".

أعلن الموسيقار أحمد أبو زهرة، ابن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، عن إصابة ابنته بفيروس كورونا المستجد.ونشر أحمد أبو زهرة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة تجمعهما وعلق عليها: "ألف سلامة عليكي يا ميرو وإن شاء الله تخفي بسرعة من كورونا، لأول مرة يكون نفسي أكون جنب حد عنده كورونا"ز