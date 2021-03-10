زوجة الشهيد الطبيب أحمد ماضي: "الرئيس إنسان رحيم وكان فرحان بالبنات"

وجهت نهلة مجدي، زوجة الشهيد الطبيب أحمد ماضي، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد تكريم زوجها أثناء الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ33 احتفالًا بيوم الشهيد.





وقالت "نهلة" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": هذا التكريم كان فخر لينا كلنا وفخر لبناته وهتفرحهم طول العمر وكل حاجة كانت منسقة وعديت بخير".





وأضافت "الرئيس السيسي إنسان رحيم جدًا وكان فرحان بالبنات والبنات كمان كانوا فرحانين به، ووزيرة الصحة هي التي رشحت أحمد للتكريم في احتفالية اليوم".





وتابعت: "من بداية الجائحة والراحل كان يؤدي عمله في المستشفي بكل اجتهاد وعمره ما تراجع، كان خايف علينا جدا وخايف على البنات، وأنا كنت خايفة وقولتله خد إجازة وكنت مرعوبة عليه بس هو كان بيقول أن ده دورنا وواجبنا".



