Advertisements

زوجة الشهيد الطبيب أحمد ماضي: "الرئيس إنسان رحيم وكان فرحان بالبنات"

الأربعاء 10/مارس/2021 - 07:35 ص
السيسي في الندوة التثقيفية
السيسي في الندوة التثقيفية
شيماء حسن
Advertisements
وجهت نهلة مجدي، زوجة الشهيد الطبيب أحمد ماضي، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد تكريم زوجها أثناء الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ33 احتفالًا بيوم الشهيد.

وقالت "نهلة" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": هذا التكريم كان فخر لينا كلنا وفخر لبناته وهتفرحهم طول العمر وكل حاجة كانت منسقة وعديت بخير".

وأضافت "الرئيس السيسي إنسان رحيم جدًا وكان فرحان بالبنات والبنات كمان كانوا فرحانين به، ووزيرة الصحة هي التي رشحت أحمد للتكريم في احتفالية اليوم".

وتابعت: "من بداية الجائحة والراحل كان يؤدي عمله في المستشفي بكل اجتهاد وعمره ما تراجع، كان خايف علينا جدا وخايف على البنات، وأنا كنت خايفة وقولتله خد إجازة وكنت مرعوبة عليه بس هو كان بيقول أن ده دورنا وواجبنا".

واستطردت: "كان من أوائل الأطباء العاملين في مستشفى العزل بالعجمي وبعدها رجع الى مستشفى الحميات وأصيب بالفيروس وأنا كمان كنت مصابة وحالتي كان أصعب منه في البداية ولكن بعدها حالته تدهورت واضطر إلى وضعه على جهاز التنفس الصناعي قبل أن يلقى ربه".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الندوة التثقيفية الفجر السيسي

أخبار تهمك

موسيمانى يطالب الخطيب بـ 4 صفقات نارية.. تعرف عليهم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. انهيار منزل مكون من 3 طوابق في الإسماعيلية (صور)

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة الموسم

منذ حوالي 15 ساعة

تشكيل برشلونة المتوقع أمام باريس سان جيرمان فى دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. ارتفاع كبير في إصابات كورونا.. والصحة تعلن البيان اليومي

منذ حوالي 8 ساعات

الأموال العامة تلقي القبض على مديرة التنظيم بقها

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مصر تستعيد قطعة أثرية نادرة من كندا (صورة)

منذ حوالي 8 ساعات

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

منذ يوم

عاجل.. كارتيرون يقترب من العودة لتدريب الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

منذ حوالي 17 ساعة

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 48 دقيقة

بشتري منها كل يوم.. اعترافات المتهم بالتحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 12 ساعة

أول تعليق من جد طفلة المعادي بعد القبض على المتحرش

منذ ساعة و 20 دقيقة

مصطفى الفقي يكشف عن تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة في تحقيقات واقعة التحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يرحب ببيع كهربا.. ونجم الزمالك البديل

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

إصابة فنانة شهيرة وزوجها بحالة تسمم

أرملة الشهيد المقدم أحمد أبو الدهب تدخل في نوبة بكاء على الهواء (فيديو)

"مدثر".. حكاية اغتصاب رضيع سوداني بطريقة وحشية بأكتوبر.. ووالدته: "خايفة عليه لما يكبر"

إعدام "عشماوي".. زوجة الشهيد تامر لطفي: كنت واثقة في تحقيق العدالة

أول تعليق من زوجة الشهيد المنسي بعد إعدام الإرهابي هشام عشماوي (فيديو)

هنا الزاهد: "كنت خايفة وأنا بصور المتحرشين.. أنا مش رامبو برضو" (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:31 ص

مصطفى الفقي يكشف عن تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

عاجل.. انهيار منزل مكون من 3 طوابق في الإسماعيلية (صور)

06:54 ص

عاجل.. ارتفاع كبير في إصابات كورونا.. والصحة تعلن البيان اليومي

11:58 م

أول تعليق من جد طفلة المعادي بعد القبض على المتحرش

06:49 ص

بشتري منها كل يوم.. اعترافات المتهم بالتحرش بطفلة المعادي

08:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين