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رئيس الآثار المستردة يوضح أهمية القطة "باستت" عند قدماء المصريين

الأربعاء 10/مارس/2021 - 01:09 ص
القطعة المستردة
القطعة المستردة
حسام زيدان
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قال شعبان عبدالجواد، المشرف العام على إدارة الآثار المستردة، إن القطة ترمز إلى المعبودة "باستت" ابنة معبود الشمس رع والتي كانت تصورها الرسومات على هيئة امرأة برأس قطة.

جاء ذلك على هامش نجاح إدارته في استرداد قطعة أثرية تمثل القطة باستت من كندا.

وأضاف "عبدالجواد": لذا تعتبر باستت رمز الحنان والوداعة فقد ارتبطت بالمرأة ارتباطا وثيقا، واستأنس المصري القديم القطط، وقام بتربيتها في البيوت، وعند موتها كان يحنطها ويبني لها التماثيل من الأحجار والمعادن المختلفة.

وأوضح أنه عُثر في أحد المقابر على آلاف القطط المحنطة بدقة بارعة، ما يدل على أهمية القطة باستت وتبجيلها واحترامها عند المصري القديم.

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