يوسف الحسيني: القاهرة تمر الآن بانطلاقة فكرية مختلفة تمامًا (فيديو)

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن مصر حاليًا في مرحلة الجمهورية الثالثة التي انطلقت بعد ثورة 30 يونيو، مشيرًا إلى أن القاهرة الآن تمر بانطلاقة فكرية تمامًا مختلفة عن كل المراحل السابقة.





وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الثلاثاء، أن الإنسان المصري مثل قطعة الذهب، معقبًا: "المصري عامل زي قطعة الألماس الي خرجت من الأرض من بدري وبنت الحضارة، ولكنها للأسف الشديدة أحيطت بالأتربة".



