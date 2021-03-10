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يوسف الحسيني: القاهرة تمر الآن بانطلاقة فكرية مختلفة تمامًا (فيديو)
الأربعاء 10/مارس/2021 - 03:14 ص
كساب أحمد
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قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن مصر حاليًا في مرحلة الجمهورية الثالثة التي انطلقت بعد ثورة 30 يونيو، مشيرًا إلى أن القاهرة الآن تمر بانطلاقة فكرية تمامًا مختلفة عن كل المراحل السابقة.
وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الثلاثاء، أن الإنسان المصري مثل قطعة الذهب، معقبًا: "المصري عامل زي قطعة الألماس الي خرجت من الأرض من بدري وبنت الحضارة، ولكنها للأسف الشديدة أحيطت بالأتربة".
ولفت إلى أن ما يحدث في الجمهورية الثالثة حاليًا هو إعادة إحياء البني آدم المصري والروح المصرية، معقبًا: "الرئيس يعمل على تغير الافكار المتعلقة بأن الدولة تحسن على المواطنين من خلال القول بأن الدولة داعمة للمواطن".
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