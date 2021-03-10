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أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 10-3-2021

الأربعاء 10/مارس/2021 - 12:11 ص
بوابة الفجر
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استقر سعر الدولار اليوم  الأربعاء 10-3 - 2021 خلال بداية التعاملات الصباحية في البنوك المصرية، وجاءت أسعار الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري على النحو التالي:

أسعار الدولار اليوم :

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى:

15.62 جنيه للشراء.

 15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.61 جنيه للشراء.

 15.71 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك مصر

15.61 جنيه للشراء.

 15.71 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى بنك عودة

15.63 جنيه للشراء.

 15.73 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى CIB

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.63 جنيه للشراء.

 15.73 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.63 جنيه للشراء.

 15.73 جنيه للبيع.

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