يسرا تحتفل بعيد ميلادها وسط الأهل والأصدقاء





احتفلت النجمة يسرا بعيد ميلادها، الذى يوافق 10 مارس وسط عدد من أصدقائها من خارج وداخل الوسط الفني.وظهرت يسرا، في الاحتفال، وهى تمسك البلالين وسط الأصدقاء، وبتواجد تورتة مكونة من ثلاث أدوار باللون الأبيض، وهذا ما نشرته الإعلامية بوسي شلبي عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.يذكر أن آخر أعمال يسرا "خيانة عهد" بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.